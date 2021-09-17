Промоушен Brave FC объявил о создании аналога ФИФА в ММА

Крупнейший промоушен по смешанным единоборствам на Ближнем Востоке Brave Combat Federation объявил о создании Brave National League (BNL), информирует пресс-служба организации.

Как отмечается, BNL предполагает модель бойцовской лиги, которая приближает MMA к модели Международной федерации футбола (ФИФА).

«ММА — один из самых глобальных видов спорта наряду с футболом. Он заслуживает спортивной системы, которая поможет отрасли раскрыть свой потенциал во всем мире, и BNL станет этим решением», — заявила главный операционный директор BRAVE Combat Federation Валерия Ланг.

Brave National League планирует запустить свою первую лигу в 2023 году, а также представить модель в пяти разных странах или регионах через три года.

Как отмечается, формат BNL позволит частному и государственному сектору владеть командами и предоставит возможности для инвестиций на уровне лиги. Такой формат исключает любые возможности монополизации спорта.

Ожидается, что лиги BNL будут работать под одним глобальным зонтом, как в футболе. Каждая лига будет иметь право действовать в своих собственных интересах, если они соответствуют определенным требованиям, таким как УЕФА и AFC (на континенте) и FA, премьер-лига и ла лига (на национальном уровне) в футболе.

BNL также будет иметь систему перехода от любителя к профессионалу. Бойцы будут видеть сезонные контракты вместо контрактов на бой. У них также будет несколько источников дохода. Владельцы клубов будут иметь политику обязательного требования реинвестировать процент доходов в спортсменов, в то время как лиги будут иметь систему доходов центрального пула, в которой основная доля доходов будет поступать владельцам клубов.