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Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг перед поединком

16:46
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Состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым.

По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее соперника на 38 кг. Вес Александра — 124 кг, вес Артема Тарасова — 86 кг.

Бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым состоится завтра, 18 сентября. Начало поединка — в 22.45 (мск). Бой пройдет под эгидой промоушена «Наше Дело».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Gyaf6NF_beo

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Иван Торопцев все материалы автора

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