Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг перед поединком
16:46
Состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым.
По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее соперника на 38 кг. Вес Александра — 124 кг, вес Артема Тарасова — 86 кг.
Бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым состоится завтра, 18 сентября. Начало поединка — в 22.45 (мск). Бой пройдет под эгидой промоушена «Наше Дело».
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