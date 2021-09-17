Емельяненко оказался тяжелее Тарасова на 38 кг перед поединком

Состоялась официальная процедура взвешивания перед поединком между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым.

По итогам взвешивания Емельяненко оказался тяжелее соперника на 38 кг. Вес Александра — 124 кг, вес Артема Тарасова — 86 кг.

Бой между Александром Емельяненко и Артемом Тарасовым состоится завтра, 18 сентября. Начало поединка — в 22.45 (мск). Бой пройдет под эгидой промоушена «Наше Дело».