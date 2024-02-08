Монсон 10 марта проведет бой с руководителем Федерации бокса Ингушетии

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» заявил, что российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон проведет поединок с главой Федерации бокса Ингушетии Ломом-Али Газгириевым.

«Монсон 10 марта проведет бой против Ломом-Али Газгириевым по правилам бокса. Поединок пройдет в городе Магас, в Ингушетии. Это большое событие для региона, там ждут этого боя», — сказал Хрюнов «СЭ».

52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, 1 его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.