Хрюнов ответил на вопрос о возможном бое Монсона и Тактарова

Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

16 ноября Хрюнов рассказал «СЭ», что бой между Тактаровым и Монсоном может состояться в феврале 2024 года в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Олег снимается в большом кино-проекте, у него каждый день съемки. Когда состоится бой между Монсоном и Тактаровым? Пока мы не обсуждаем эту тему. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.