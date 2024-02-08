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8 февраля, 11:46

Хрюнов ответил на вопрос о возможном бое Монсона и Тактарова

Константин Белов
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос «СЭ» о возможной организации второго поединка между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым по правилам ММА.

16 ноября Хрюнов рассказал «СЭ», что бой между Тактаровым и Монсоном может состояться в феврале 2024 года в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Олег снимается в большом кино-проекте, у него каждый день съемки. Когда состоится бой между Монсоном и Тактаровым? Пока мы не обсуждаем эту тему. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Хрюнов «СЭ».

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». После боя Тактаров заявил о желании провести второй поединок, но по правилам ММА.

Владимир Хрюнов
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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