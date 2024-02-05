Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал вину

Задержанный в Дагестане по подозрению в убийстве бойца MMA Магомеда Мутаева сознался в своей вине.

«Следователи провели проверку показаний на месте с участием ранее задержанного в качестве подозреваемого 18-летнего местного жителя. Подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего, показал, где спрятал орудие преступления и каким образом им было совершено убийство», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы следственного управления СК РФ по Республике Дагестан.

31 января Мутаев был застрелен возле своего дома в Махачкале. Это произошло по возвращении бойца с тренировки. Убийца выбежал ему навстречу и открыл огонь — одна из пуль попала в голову. От полученного ранения парень скончался до приезда скорой помощи.

Следующий поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в лиге AMC Fight Nights. Боец тренировался в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.