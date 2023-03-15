Мокаев назвал топ-5 лучших бойцов всех времен

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) назвал экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом Джона Джонса (27-1) величайшим бойцом в истории.

«Да, я считаю Джонса величайшим в истории, потому что у него 15 защит титула, он самый молодой чемпион UFC, а это нелегко — стать самым молодым чемпионом в истории, — отметил Мокаев в интервью «СЭ». — Он вернулся, забрал пояс за три минуты. Это талант. А то, что он сделал [за пределами клетки]... у всех есть какие-то минусы в жизни. Все мы косячим, но главное — вернуться и продолжить свою жизнь. Он поменял свою жизнь.

В топ-3 я бы включил Хабиба [Нурмагомедова] и Деметриуса Джонсона. В топ-5 — Жозе Альдо и Жоржа Сен-Пьера. Почему не Федора Емельяненко? Честно, я бои его никогда не смотрел. Я хайлайты видел, но особо не знаю, с кем он дрался. Правильно это или нет, но я просто за молодым поколением больше смотрю".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.