Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:39

Мокаев назвал топ-5 лучших бойцов всех времен

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) назвал экс-чемпиона в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом Джона Джонса (27-1) величайшим бойцом в истории.

«Да, я считаю Джонса величайшим в истории, потому что у него 15 защит титула, он самый молодой чемпион UFC, а это нелегко — стать самым молодым чемпионом в истории, — отметил Мокаев в интервью «СЭ». — Он вернулся, забрал пояс за три минуты. Это талант. А то, что он сделал [за пределами клетки]... у всех есть какие-то минусы в жизни. Все мы косячим, но главное — вернуться и продолжить свою жизнь. Он поменял свою жизнь.

В топ-3 я бы включил Хабиба [Нурмагомедова] и Деметриуса Джонсона. В топ-5 — Жозе Альдо и Жоржа Сен-Пьера. Почему не Федора Емельяненко? Честно, я бои его никогда не смотрел. Я хайлайты видел, но особо не знаю, с кем он дрался. Правильно это или нет, но я просто за молодым поколением больше смотрю".

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

0
Читайте также
Российский шахматист выиграл чемпионат Европы. Это был наш последний турнир в Старом Свете
«Мое тело это оценит». Самая титулованная биатлонистка мира завершает карьеру
Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения
Балицкий заявил о группировке ВСУ из 40 тыс. человек в Запорожской области
Боярский заявил о планах завершить карьеру в театре
В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мокаев: «Шара Буллет будет большой звездой UFC»

Джастин Гэтжи: «Мой поединок с Физиевым станет боем года»
Новости
RSS RSS
Все новости