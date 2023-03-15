Мокаев: «Шара Буллет будет большой звездой UFC»

Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) рассказал о первой встрече с Шарабутдином «Шарой Буллетом» Магомедовым (11-0).

«Еще в 2019 году, когда я выступал по-любителям, помню, когда я с другом туда [в Таиланд] прилетел, в первый день у меня не было отеля, и тогда он [Буллет] сказал: «Можете у меня остаться». Он простой пацан. Когда ты простой — все к тебе тянутся, харизма у него есть, он, думаю, будет большой звездой UFC, если английский чуть натаскает», — сказал Мокаев в интервью «СЭ».

Мокаев проведет следующий бой против Жафела Кавальканте Фильо (14-2) 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.