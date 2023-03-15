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Сегодня, 15:08

Джастин Гэтжи: «Мой поединок с Физиевым станет боем года»

Гэтжи уверен, что его поединок с Физиевым станет боем года
Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком дивизионе Джастин Гэтжи (23-4) уверен, что его предстоящий поединок с Рафаэлем Физиевым (12-1) станет боем года.

«Стили делают бои, а он [Физиев] зрелищный боец, в то время как я самый зрелищный боец, — сказал Гэтжи в UFC embedded. — Не хочется говорить об этом слишком часто, но я думаю, что каждый год у меня был бой года. Так что да, это обязательно будет бой года, особенно учитывая, с каким парнем я выхожу драться. Я думаю, что он выйдет голодным, таким, каким я был пять лет назад. Так что я жду не дождусь, когда смогу выйти и побить его.

Каждый парень, с которым я выхожу в октагон, выжимает из себя максимум, потому что все они знают, что я выкладываюсь на 100 процентов и готов к любым трудностям. В субботу мы отправимся в темное место, я планирую затащить его в глубокие воды».

Бой Гэтжи и Физиева станет со-главным поединком на UFC 286. Турнир пройдет 18 марта в Лондоне, Великобритания.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
UFC
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