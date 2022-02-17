Информация о гонорарах бойцов UFС, которая публикуется в СМИ и пабликах в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом «СЭ» сообщил Саят Абдрахманов — менеджер Петра Яна и других известных бойцов из СНГ.

«Нужно понимать, как это работает. В UFC сами никогда не публикуют гонорары бойцов, — сказал Абдрахманов. — После каждого турнира публикуются гонорары, взятые из головы. Есть определенные штаты, где спортивные комиссии публикуют гонорары. Таких штатов немного. Недавно в Аризоне отменили это правило. Раньше в Аризоне публиковали гонорары, теперь этого делать не будут. UFC лоббирует этот момент. В лиге не заинтересованы в том, чтобы широкая публика, да и в принципе профессиональный круг бойцов знали гонорары друг друга. Им это в плюс, легче контролировать рынок».

«Тем не менее после каждого турнира в Лас-Вегасе или за рубежом, где спортивные комиссии не публикуют гонорары, определенные сайты или паблики постоянно публикуют эти гонорары, но это не больше чем просто гадания, — отметил менеджер. — Да, они могут угадать, но могут и дать информацию мимо. Распространять эту информацию, думаю, неправильно, и нормальные сайты или порталы никогда этого делать не будут, потому что это фейковая информация. Думаю, болельщики, которые более пристально следят за спортом, тоже должны это понимать, а не обсуждать, кто сколько получает, потому что они этого не знают».