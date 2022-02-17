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Петр Ян: «Я ударил несильно — и то Стерлинг присел на пятую точку»

Петр Ян оценил умение Алджамейна Стерлинга держать удар
Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» оценил умение Алджамейна Стерлинга держать удар.

10 апреля рано утром по московскому времени Ян и Стерлинг проведут реванш. Бой состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 273. Первый поединок между ними прошел в марте прошлого года, победа была присуждена Стерлингу, так как в четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом. При этом российский боец выигрывал по очкам, а в первом раунде отправил американца в нокдаун.

— Вы уронили Стерлинга довольно рано — в середине 1-го раунда — в отличие от Фейбера, Альдо и Кори, которых какое-то время изучали. Это было ситуативно — он выбросил этот ленивый левый джеб, и вы наказали его правым оверхэндом или вы с начала боя понимали, что этот удар вот-вот пройдет?

— Нет, я не думал. Это все наработки. Стандартная тема — на определенный удар делать контратаку с защитным действием. Так получилось. Где-то несильно попал, неточно попал, недоработал. Было много ошибок, которые мы анализировали, — надеюсь, в следующем бою мы их избежим.

— Конкретно в этом эпизоде Стерлинг удивил подбородком?

— Нет-нет. В принципе, я ударил несильно. Удар был небыстрый, несильный, просто чуть точный. Было точно, своевременно. И то он присел на пятую точку.

Петр Ян. «Готовлюсь размазать Стерлинга — нокаутировать и закрыть все вопросы». Петр Ян — о подбородке Алджо, Чимаеве, йоге и сказках

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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