Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» оценил умение Алджамейна Стерлинга держать удар.

10 апреля рано утром по московскому времени Ян и Стерлинг проведут реванш. Бой состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 273. Первый поединок между ними прошел в марте прошлого года, победа была присуждена Стерлингу, так как в четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом. При этом российский боец выигрывал по очкам, а в первом раунде отправил американца в нокдаун.

— Вы уронили Стерлинга довольно рано — в середине 1-го раунда — в отличие от Фейбера, Альдо и Кори, которых какое-то время изучали. Это было ситуативно — он выбросил этот ленивый левый джеб, и вы наказали его правым оверхэндом или вы с начала боя понимали, что этот удар вот-вот пройдет?

— Нет, я не думал. Это все наработки. Стандартная тема — на определенный удар делать контратаку с защитным действием. Так получилось. Где-то несильно попал, неточно попал, недоработал. Было много ошибок, которые мы анализировали, — надеюсь, в следующем бою мы их избежим.

— Конкретно в этом эпизоде Стерлинг удивил подбородком?

— Нет-нет. В принципе, я ударил несильно. Удар был небыстрый, несильный, просто чуть точный. Было точно, своевременно. И то он присел на пятую точку.