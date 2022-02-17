Бой Шлеменко и Одилова запланирован на 2 апреля

Бой за звание чемпиона Eagle FC в среднем весе между действующим обладателем титула Фаридуном Одиловым и Александром Шлеменко состоится 2 апреля в Сочи на турнире Eagle FC.

Об этом журналистам сообщил президент Eagle FC Шамиль Завуров.

Шлеменко последний поединок провел против своего соотечественника Артура Гусейнова в октябре 2021 года в рамках турнира Eagle FC 42. В этом противостоянии единогласным решением судей победил Александр. На счету Шлеменко 61 победа и 13 поражений, а еще один его бой признан несостоявшимся.

Одилов в декабре 2021 года на турнире Eagle FC 43 одержал победу техническим нокаутом в первом раунде над Иноком Солвесом Торресом. На счету Одилова 12 побед, два поражения и две ничьи.