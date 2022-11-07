Менеджер Махачева не признает лидерство Волкановски в рейтинге лучших бойцов P4P

Менеджер многих известных бойцов ММА, включая россиянина Ислама Махачева, Али Абдель-Азиз не признает лидерство Алекса Волкановски в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Усман — первый номер рейтинга», — отреагировал Абдель-Азиз на комментарий одного из болельщиков в Twitter, который заявил, что Усман не является лидером рейтинга.

В настоящее время чемпион UFC в полулегком весе Волкановски возглавляет рейтинг лучших бойцов P4P. Его следующим оппонентом может стать новоиспеченный чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.Бой может состояться в феврале на турнире UFC 284 в Австралии.

Ранее лидером рейтинга P4P являлся экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.