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Сегодня, 21:41

Глава Hardcore Сульянов отреагировал на анонс боя Регбист — Тарасов

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Глава Hardcore Анатолий Сульянов отреагировал на анонс боя между основателем кулачной лиги Top Dog Данилом Алеевым по прозвищу Регбист и блогером Артемом Тарасовым.

«Не прошло и двух лет, как наконец-то накопили Тарасову на гонорар», — написал Сульянов в комментариях под публикацией Тарасова в соцсетях.

Тарасов и Регбист подерутся 16 декабря на турнире TOP DOG 18. Бой пройдет в формате трех раундов по две минуты по правилам бокса, но в перчатках для ММА.

ММА
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