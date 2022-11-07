Глава Hardcore Сульянов отреагировал на анонс боя Регбист — Тарасов

Глава Hardcore Анатолий Сульянов отреагировал на анонс боя между основателем кулачной лиги Top Dog Данилом Алеевым по прозвищу Регбист и блогером Артемом Тарасовым.

«Не прошло и двух лет, как наконец-то накопили Тарасову на гонорар», — написал Сульянов в комментариях под публикацией Тарасова в соцсетях.

Тарасов и Регбист подерутся 16 декабря на турнире TOP DOG 18. Бой пройдет в формате трех раундов по две минуты по правилам бокса, но в перчатках для ММА.