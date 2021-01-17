Менеджер Хабиба: «Всем ясно, кто босс дивизиона. Им придется очень постараться»

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Ризван Магомедов — прокомментировал «СЭ» итоги встречи Хабиба с президентом UFC Даной Уайтом.

Встреча состоялась в пятницу. В субботу Уайт сообщил, что Нурмагомедов задумается над возвращением в UFC, если его впечатлит кто-либо из бойцов в двух поединках турнира UFC 257 — между Конором Макгрегором и Дастином Порье и между Дэном Хукером и Майклом Чэндлером. Поединки пройдут 24 января рано утром по московскому времени.

«Ну тут все предельно понятно, — сказал Магомедов. — Всем ясно, кто неоспоримый Босс этого дивизиона, так вот пусть стараются привлечь его внимание, ради которого стоило бы вернуться. Только придется им очень постараться».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над Джастином Гэтжи. Хабиб остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.

(Илья Андреев)