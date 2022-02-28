Масвидаль: «Джон Джонс предупреждал меня, чтобы я не доверял Ковингтону»

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль (35-15) рассказал, что помогал Колби Ковингтону (16-3) с жильем и едой, хоть его и предупреждали не доверять ему.

«Мы стали хорошо общаться в тот момент, когда Колби расстался с девушкой, — заявил Масвидаль в интервью ESPN MMA. — Она выгнала его из дома. У меня была квартира с двумя комнатами. Я сказал Колби, что он может пожить у меня и платить 300 долларов в месяц. Он ни разу не заплатил мне. Я уже был профессиональным бойцом, у меня были спонсорские деньги на еду. Было похоже на то, что я его обеспечивал. Тогда у него не было боев, в то время как я боролся за чемпионство в Strikeforce в легком весе против Гилберта Мелендеса. Я учил его всему, что знаю. Мы были друзьями.

Джон Джонс много раз предупреждал меня, чтобы я не доверял Ковингтону, потому что он крал у него деньги, крал одежду, которая ему даже не подходит. То же самое произошло с Тайроном Вудли. Вудли давал Колби примерно 1000 долларов в неделю, доставал ему экипировку, когда тот был никем. У Колби отсутствуют принципы, когда он видит перед собой доллар».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пять раундов по пять минут.

Давид Хачатрян