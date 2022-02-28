Масвидаль заявил, что у Ковингтона долги из-за покера

Обладатель титула BMF (Baddest mother Fa***r) Хорхе Масвидаль (35-15) поделился историей его дружбы с Колби Ковингтоном (16-3) и рассказал, что тот задолжал деньги многим людям.

«Я быстро подружился с Колби, потому что мы занимались одним и тем же, — сказал Масвидаль в интервью ESPN MMA. — Сперва тренировались, а затем шли в казино играть в покер. Мы много времени проводили вместе. Мне даже приходилось спасать его, потому что он задолжал деньги многим людям из Южной Флориды. Я знаю всех этих людей, ведь это мой штат, мой город. Для Колби наш бой будет личным, потому что когда он видит меня, он вспоминает о своих долгах. У него будут большие неприятности, если он не заплатит».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пять раундов по пять минут.

Давид Хачатрян