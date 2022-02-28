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Сегодня, 14:18

Бобби Грин впервые прокомментировал свое поражение от Махачева

Боец UFC в легком весе Бобби Грин (29-13) впервые выступил с заявлением после проигрыша россиянину Исламу Махачеву (22-1) 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто переживал за меня, — сказал Грин в видеообращении, опубликованном в Instagram. — Извините меня за это, но дерьмо случается. Все произошло за считанные минуты, такое бывает. Я продолжу делать все для своей семьи. Я вас всех очень люблю».

Грин прервал победную серию из двух побед в поединке против Махачева на UFC Fight Night 202. Поединок закончился техническим нокаутом в первом раунде.

Давид Хачатрян

Ислам Махачев
UFC
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