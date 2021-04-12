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Макгрегор ответил на обвинение Порье касательно уклонения от пожертвований

11:06
Конор Макгрегор. Фото Instagram
Конор Макгрегор. Фото Instagram
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Ирландский боец UFC в легком весе Конор Макгрегор 12 апреля в Twitter прокомментировал обвинения Дастина Порье в уклонении от уплаты пожертвований.

«Пожертвование — это не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Я знаю, куда они идут от начала и до конца. В противном случае они идут в никуда», — написал Макгрегор.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя. Реванш Конор — Порье состоится 10 июля на UFC 264 в Лас-Вегасе.

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