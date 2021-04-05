Чендлер назвал Макгрегора иконой боевых видов спорта

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Майкл Чендлер похвалил «икону боевых видов спорта» Конора Макгрегора и заявил, что хочет сразиться с ним в ноябре или декабре.

«Мне это нравится, — сказал Чендлер о «поясе Макгрегора» в интервью YouTube каналу Helen Yee Sports. — В этом весь Конор. О Коноре можно говорить многое, но этот чувак — самая большая икона боевых видов спорта на планете. Не только сейчас, но и в течение некоторого времени, и в обозримом будущем. Я не думаю, что это [пояс Макгрегора] произойдет. Я думаю, что это довольно крутая идея. Я вижу перспективы в случае его победы над Дастином Порье, так как в ноябре или декабре я бы поставил на кон свой пояс, а он поставит на кон пояс Конора Макгрегора. Я хочу рано или поздно разделить октагон с Конором Макгрегором, прежде чем уйду на пенсию, так что посмотрим, произойдет ли это после того, как я выиграю Чарльза Оливейру. Посмотрим, сколько боев это займет».

Бой за вакантный пояс UFC в легком весе между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой состоится в ночь на 16 мая в главном событии UFC 262.

Ожидается, что Макгрегор проведет трилогию с Порье 10 июля на турнире UFC 264.