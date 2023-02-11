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Сегодня, 23:06

Гаджиев предположил, что бой с Волкановски закончится досрочной победой Махачева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Исламом Махачевым и Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Соглашусь с теми, кто считает Махачева фаворитом. Это действительно так. Но если бой перейдет в 4-5 раунд, то здесь у Волкановски может обнаружиться преимущество, потому что у него есть опыт в титульных боях. Но все-таки, наверное, бой закончится досрочно в пользу Ислама», — сказал Гаджиев «СЭ».

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, где в главном бою вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, австралиец является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. 31-летний Махачев занимает вторую строчку в этом рейтинге, у него 23 победы и 1 поражение в карьере.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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