Гаджиев предположил, что бой с Волкановски закончится досрочной победой Махачева

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя между Исламом Махачевым и Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Соглашусь с теми, кто считает Махачева фаворитом. Это действительно так. Но если бой перейдет в 4-5 раунд, то здесь у Волкановски может обнаружиться преимущество, потому что у него есть опыт в титульных боях. Но все-таки, наверное, бой закончится досрочно в пользу Ислама», — сказал Гаджиев «СЭ».

12 февраля в Перте (Австралия) пройдет турнир UFC 284, где в главном бою вечера за титул чемпиона в легком весе встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски.

На счету 34-летнего Волкановски 25 побед и 1 поражение в ММА, австралиец является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. 31-летний Махачев занимает вторую строчку в этом рейтинге, у него 23 победы и 1 поражение в карьере.