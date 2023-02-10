Махачев — Волкановски: кто победит и выиграет пояс UFC, прогноз на бой

12 февраля рано утром по московскому времени на арене RAC в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284. В главном поединке встретятся российский боец Ислам Махачев и австралиец Алекс Волкановски.

По мнению букмекеров, Махачев является фаворитом боя, коэффициент на его победу 1.15. Успех Волкановски — 6.00, ничья — 65.0.

Полулегковес UFC Зубайра Тухугов считает, что Волкановски не будет легким соперником для Махачева.

«Неправильно говорить, что это легкий бой. Это будет очень тяжелый поединок. Как в предыдущем интервью я говорил, из-за того, что он [Волкановски] маленького роста, Исламу будет удобно с ним драться», — сказал Тухугов «СЭ».

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что россиянин легко побьет австралийца.

«Александр ничего не сможет сделать из-за того, что у Ислама борцовская база, — сказал Сехудо Helen Yee Sports. — Я выступал в Дагестане. Меня победили в Дагестане. Своим успехом в спорте я во многом обязан Дагестану. Ислам... Откуда он родом? Он вырос в среде олимпийских чемпионов и чемпионов мира; он может тренироваться с лучшими из лучших. Вот почему я чувствую, что для Александра победить Ислама — это чертовски сложная задача. Хотя за смелость ему надо отдать должное. Но я просто думаю, что для Ислама это будет легкая работа».

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение.

Турнир UFC 284 в России покажет федеральный спортивный телеканал и сайт matchtv.ru, канал «Матч Боец» и платформа UFC Fight Pass. Начало главного боя — не ранее 06.00.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию боя.