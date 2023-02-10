Гаджиев заявил, что будет болеть за Махачева в бою против Волкановски

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил шансы российского бойца смешанных боевых искусств Ислама Махачева на турнире UFC 284 против австралийца Волкановски.

«Высоко оцениваю шансы Махачева. Как будут поддерживать Махачева на Родине? Как всегда — эмоционально, страстно, можно сказать, яростно. Мы верим в него и очень за него болеем», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днем».

Поединок пройдет 12 февраля в Перте (Австралия).

На счету 31-летнего Махачева 23 победы и одно поражение. 22 октября 2022 года Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру на UFC 280 в Абу-Даби и стал новым чемпионом в легком весе.

У 34-летнего Волкановски — 25 побед и одно поражение. Австралиец — чемпион UFC в полулегком весе и лидер рейтинга бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий.