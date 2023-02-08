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Сегодня, 12:36

Зубайра Тухугов: «Волкановски даст Махачеву очень тяжелый бой»

Давид Хачатрян
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Полулегковес UFC Зубайра Тухугов (20-5) считает, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (25-1) не будет легким соперником для чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (23-1).

«Неправильно говорить, что это легкий бой. Это будет очень тяжелый поединок. Как в предыдущем интервью я говорил, из-за того, что он [Волкановски] маленького роста, Исламу будет удобно с ним драться», — сказал Тухугов «СЭ».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир пройдет в ночь с 11 по 12 февраля.

Алекс Волкановски
Зубайра Тухугов
Ислам Махачев
UFC
ММА
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