Петр Ян поделился ожиданиями о предстоящем дебюте Тухугова в легком весе UFC

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян рассказал, что думает о переходе Зубайры Тухугова в легкий вес.

«Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и все. На этом все, я думаю», — цитирует Яна «Чемпионат».

В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 дагестанский боец дебютирует в новом дивизионе поединком с бразильцем Элвисом Оливейрой.