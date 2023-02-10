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10 февраля, 23:23

Петр Ян поделился ожиданиями о предстоящем дебюте Тухугова в легком весе UFC

Виктория Кравченко
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Петр Ян рассказал, что думает о переходе Зубайры Тухугова в легкий вес.

«Думаю, если были проблемы с весогонкой, безусловно, нужно поменять категорию. Второй момент, очень давно Зубайра находится в единоборствах. Он уже наелся, навыступался. Думаю, что он просто хочет доработать свой контракт, и все. На этом все, я думаю», — цитирует Яна «Чемпионат».

В ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 дагестанский боец дебютирует в новом дивизионе поединком с бразильцем Элвисом Оливейрой.

Зубайра Тухугов
Петр Ян
ММА
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