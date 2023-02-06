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Сегодня, 23:24

Шаблий заявил, что Волкановски не приспособлен под борьбу и прессинг Махачева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский легковес Bellator Александр Шаблий дал прогноз на предстоящий бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Думаю, что в этом бою Ислам победит. Во-первых, будет иметь значение даже не габариты соперников, а стиль ведения боя. Волкановски просто не приспособлен под борьбу и под такой прессинг. Во-вторых, в 66 кг он может быть быстрым, скоростным, хорошо двигаться, но в 70 кг это будет уже другой боец. Лучшие его качества могут остаться в 66 кг. Есть такие примеры. Не думаю, что скорость повлияет на этот бой. У Ислама хороший бокс и чувство дистанции, поэтому не вижу, чем Алекс может удивить Ислама или как навяжет стиль своего боя. Поэтому все пройдет под диктовку Ислама», — приводит слова Шаблия MMA.Metaratings.ru.

Махачев и обладатель пояса в полулегком весе Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-volkanovski-ne-prisposoblen-pod-borbu-i-pressing-makhacheva-225832/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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