Махачев сообщил дату своего следующего боя в UFC

Российский боец ММА в легком весе Ислам Махачев сообщил дату своего следующего поединка в UFC.

«17 июля в Лас-Вегасе проведу следующий бой. В ближайшее время вылетаю в Америку на подготовку. Долго искали соперника, но имеем такой расклад: из топ-10 никто из свободных не согласился драться по разным причинам. Сказали: «Если хочешь получить топа, надо подождать до ноября-декабря». Моя карьера идет медленно, но в правильном направлении. Выигрывая каждый бой, я становлюсь выше в рейтинге. Когда-нибудь в старости я дойду до этого пояса с победной серией в 20 боев», — написал Махачев в Instagram.

Также спортсмен опубликовал фотографию своего соперника — Тиаго Мойзеса.

На счету 29-летнего Махачева 19 побед и 1 поражение в ММА. У 26-летнего Мойзеса 15 побед и 4 поражения.