Александр Шлеменко: «Поддерживаю выбор Хабиба на пост министра культуры»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в беседе с «СЭ» отреагировал на слова рэпера Басты (Василий Вакуленко), который предложил Хабибу Нурмагомедову стать министром культуры.

«Стать министром культуры без проблем может любой. Главное — какие принципы у человека и как он живет. Если кандидат устраивает народ, то люди его поддержат, если нет, то нет. Скажу так: если бы кандидатура Хабиба была выбрана на пост министра культуры, то я был бы не против. Поддерживаю этот выбор», — сказал Шлеменко «СЭ»

Ранее в интервью YouTube-каналу «Руки выше» Баста выразил мнение, что Хабиб может стать министром культуры и навести порядок в Дагестане.

(Владислав Флегонтов)