В Спортивной ассоциации маленьких людей России заявили о неэтичности боя Хасбика и Абдурозика

Глава Спортивной ассоциации маленьких людей России Ульяна Подпальная назвала неэтичным проведение боя между маленькими людьми — Хасбуллой Магомедовым и певцом Абдурозиком.

«Это не то, что даже показательный бой, — им платят большую сумму денег, и это шоу. Чтобы люди посмеялись. Но ничего серьезного в этом нет, это не спорт. Вообще, это неэтично, неправильно, с моей точки зрения. Мне кажется, только с одной стороны это может быть правильным и красивым — если единоборства среди маленьких людей сделают паралимпийским видом спорта. Это может быть дзюдо, карате, и люди будут понимать, что это серьезный вид спорта, серьезные выступления, а не какое-то шоу для смеха.



Такое мероприятие не привлекает внимание к спорту маленьких людей. Если интерес к этому и может появиться, то только за счет того, что в это вкладывают много денег. А с точки зрения спортивного карьерного роста этих ребят — нет перспектив», — приводит «Газета.Ru» слова Подпальной.

Хасбику — 18 лет, и при росте всего в 93 сантиметров он весит 18 килограммов. Его таджикскому визави — 17, и он на 7 сантиметров выше Хасбуллы, но весит на 1 кг. меньше. Их суммарный вес — 35 кг. Видео их боя будет опубликовано в ближайшие дни на канале чеченского блогера Асхаба Тамаева.

Хасбик vs Абдурозик — самый хайповый бой года. Суммарный вес соперников — 35 кг