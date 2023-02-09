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Сегодня, 10:15

Махачев рассказал, когда завершит карьеру: «Мне осталось 3-4 года»

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) заявил, что не собирается завершать карьеру, пока чувствует, что прогрессирует.

«Я хочу быть активным, потому что мне 31 год. Сколько мне еще выступать? Около 3-4 лет. Поэтому мне приходится проводить по 3-4 боя за год, — отметил россиянин на пресс-конференции UFC. — Закончу ли я карьеру через 3-4 года? Не знаю, но я точно завершу карьеру, когда почувствую, что больше не могу.
Сейчас, с каждым тренировочным лагерем, я чувствую, как становлюсь лучше. Недавно я пробежал 5 километров за 20 минут, в следующий раз — за 18,5 минуты. С каждым разом я становлюсь лучше, и поэтому я все еще дерусь. Но когда я почувствую, что мои показатели падают [я уйду]».

Махачев подерется с Александром Волкановски (25-1) на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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