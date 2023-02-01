Ислам Махачев: «Как Волкановски ударит меня коленом в лицо? Ему придется встать на стул»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) прокомментировал слова чемпиона в полулегком дивизионе Александра Волкановски (25-1), который заявил, что лицо россиянина отпечатается на его колене.

«Как он хочет ударить меня коленом в лицо? Он низкий, для этого ему потребуется стул», — пошутил Махачев в интервью Fox Sports Australia.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.