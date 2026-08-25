Ковингтон — о Махачеве: «Ислам сможет побить всех претендентов на титул UFC»

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон поделился мнением о дальнейшей карьере россиянина Ислама Махачева.

16 августа 34-летний Махачев защитил чемпионский титул в полусреднем весе, победив ирландца Иэна Мачадо Гэрри единогласным решением судей на турнире UFC 330 в Филадельфии.

«Мне кажется, Ислам сможет побить всех претендентов за счет борьбы и своего универсализма. С другой стороны, я уже не слежу за происходящим в UFC, потому что переключился на борьбу и RAF», — сказал Ковингтон в интервью Submission Radio.

Ранее Махачев заявил, что планирует провести в полусреднем весе UFC еще три боя.