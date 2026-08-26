Умар Нурмагомедов — о реванше с Двалишвили: «Теперь это личное — не только для меня, но и для всего Дагестана»

Российский боец Умар Нурмагомедов заявил, что его противостояние с Мерабом Двалишвили переросло в личный конфликт.

«Думаю, следующим я буду драться с Мерабом — независимо от того, победит он или проиграет. Теперь это личное. Не только для меня, это личное для всего Дагестана», — сказал Нурмагомедов в интервью Майку Бону.

30-летний Нурмагомедов в профессиональных ММА одержал 20 побед и потерпел 1 поражение. Единственное поражение он потерпел в январе 2025 года в титульном бою на UFC 311 с Двалишвили (решением судей).