Умар Нурмагомедов и Ядонг провели первую битву взглядов перед поединком на турнире UFC в Шанхае

Российский боец Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг провели первую битву взглядов перед поединком на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай).

Бой в легчайшем весе пройдет 29 августа и станет главным событием вечера. Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Дэвидом Мартинесом 25 июля в Абу-Даби. UFC позднее изменил планы и официально назначил россиянину встречу с Сонгом.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 20 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. 28-летний Ядонг провел 34 поединка, одержал 23 победы, 9 раз проиграл, 1 бой признан ничейным и 1 — несостоявшимся.