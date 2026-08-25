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Умар Нурмагомедов и Ядонг провели первую битву взглядов перед поединком на турнире UFC в Шанхае

Сергей Ярошенко

Российский боец Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг провели первую битву взглядов перед поединком на турнире UFC Fight Night в Шанхае (Китай).

Бой в легчайшем весе пройдет 29 августа и станет главным событием вечера. Изначально Нурмагомедов должен был провести бой с Дэвидом Мартинесом 25 июля в Абу-Даби. UFC позднее изменил планы и официально назначил россиянину встречу с Сонгом.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 20 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. 28-летний Ядонг провел 34 поединка, одержал 23 победы, 9 раз проиграл, 1 бой признан ничейным и 1 — несостоявшимся.

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Умар Нурмагомедов
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