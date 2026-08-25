Умар Нурмагомедов: данные и рекорд до боя с Сонгом Ядонгом

Умар Нурмагомедов проведет следующий поединок 29 августа 2026 года против Сонга Ядонга. Бой в легчайшем весе возглавит турнир UFC Fight Night в Шанхае. Перед встречей россиянин занимает 3-е место в рейтинге дивизиона.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Нурмагомедову 30 лет, он родился 3 января 1996 года в Дагестане. Рост бойца — 173 см, размах рук — около 175 см. Россиянин выступает в легчайшей весовой категории, его базовая стойка — правосторонняя. Профессиональную карьеру в ММА он начал в 2016 году, а дебютировал в UFC в январе 2021-го.

Профессиональный рекорд Нурмагомедова перед боем с Сонгом — 20-1-0. Из 20 побед 2 одержаны нокаутом, 7 — приемом и 11 — решением судей. Пять поединков россиянин завершил уже в первом раунде.

В UFC Нурмагомедов провел девять боев и выиграл восемь. Он победил Сергея Морозова, Брайана Келлехера, Нейта Мэнесса, Раони Барселоса, Бекзата Алмахана, Кори Сэндхагена, Марио Баутисту и Дейвисона Фигейреду. Единственное поражение россиянин потерпел от Мераба Двалишвили в январе 2025 года — единогласным решением судей в титульном поединке.

Последний бой Нурмагомедова состоялся 24 января 2026 года на UFC 324. Россиянин победил Фигейреду единогласным решением судей после трех раундов.

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