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Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, 29 августа 2026: когда бой UFC, дата и время, где смотреть трансляцию

Умар Нурмагомедов — Сонг Ядонг, 29 августа 2026: когда бой UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Умар Нурмагомедов (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Россиянин Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night в субботу, 29 августа. Поединок станет главным событием турнира на арене Oriental Sports Center в Шанхае (Китай).

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Предварительный кард начнется в 10.00 по московскому времени, основной — в 13.00 мск. Бой Нурмагомедова и Сонга пройдет последним. Ориентировочно выход бойцов в октагон ожидается не ранее 15.30 мск.

Ключевые события и результат боя Нурмагомедов — Ядонг будут доступны в матч-центре «СЭ».

В России прямую трансляцию турнира покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Эфир с UFC из Шанхая запланирован с 10.00 мск. Онлайн-трансляция также будет доступна в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Перед боем рекорд Нурмагомедова составляет 20 побед, 1 поражение, 0 ничьих. Россиянин одержал 2 победы нокаутами и 7 — приемами. У Сонга — 23 победы, 9 поражений и 1 ничья, 9 побед нокаутами и 4 приемами. В базе Sherdog у китайца дополнительно учитывается один бой без результата (NC).

UFC: расписание турниров, кард боев, результаты, рейтинги и статистика бойцов в актуальном виде

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Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
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