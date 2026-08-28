Кубок России по ММА пройдет в Туле 5 и 6 сентября

Кубок России по смешанному боевому единоборству (ММА) среди мужчин и женщин пройдет в Туле 5 и 6 сентября 2026 года.

Соревнования примет спортивный комплекс «Тула-Арена». Кубок России является одним из главных турниров сезона по ММА.

Участие в соревнованиях примут спортсмены, занявшие вторые места на чемпионатах федеральных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, победители всероссийских и студенческих соревнований, бронзовые призеры чемпионата России, победители Кубка России 2024 года, а также победители и серебряные призеры первенства России среди юниоров 2026 года.