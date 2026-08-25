UFC Умар Нурмагомедов: статистика выступления и данные российского бойца

Россиянин Умар Нурмагомедов и китаец Сонг Ядонг проведут бой в легчайшем весе на турнире UFC Fight Night в субботу, 29 августа. Поединок станет главным событием турнира на арене Oriental Sports Center в Шанхае (Китай).

Перед поединком Умар занимает 3-е место в рейтинге дивизиона и имеет профессиональный рекорд 20 побед и 1 поражение.

По данным UFCStats, Нурмагомедов наносит в среднем 3,86 значимого удара в минуту, пропускает — 1,86. Точность его значимых ударов составляет 56 процентов, защита от них — 61 процент.

В борьбе россиянин в среднем выполняет 4,03 тейкдауна за 15 минут. Точность переводов составляет 46 процентов, защита от тейкдаунов соперников — 79 процентов. В среднем Нурмагомедов проводит 0,2 попытки приема за 15 минут.

За карьеру россиянин одержал 2 победы нокаутом, 7 приемами и 11 решениями судей. В UFC его результат составляет восемь побед при одном поражении: один нокаут, два приема и пять побед решениями.

Рост Нурмагомедова — 173 см, размах рук — 175 см. Он родился 3 января 1996 года, выступает в профессиональном ММА с 2016-го и дебютировал в октагоне UFC 20 января 2021 года. Средняя продолжительность его боя в UFC составляет 14 минут 4 секунды.

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