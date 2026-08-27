Аспиналл опроверг информацию о намерении покинуть UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл заявил, что не собирается покидать организацию.

«Я не ухожу из UFC. Я никогда не говорил об этом ни в одном интервью, и любые слова, которые сегодня приписывают мне другие люди, просто не соответствуют действительности. Мы поддерживаем связь с UFC, и они будут держать вас в курсе», — написал Аспиналл в социальной сети.

Ранее один из тренеров британца Стипе Дрвиш заявил, что Аспиналл не хочет продолжать выступления в UFC.

33-летний Аспиналл не выходил в октагон с октября 2025 года. Его бой с Сирилом Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби был признан несостоявшимся после того, как француз нанес сопернику тычок в глаз в первом раунде.

На счету Аспиналла 15 побед и три поражения в ММА. Британец стал чемпионом UFC в тяжелом весе в июне 2025 года после завершения карьеры Джона Джонса.