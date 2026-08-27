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Фролов и Одилов возглавят турнир ACA 209 в Душанбе

Сергей Ярошенко

Поединок между россиянином Артемом Фроловым и представителем Таджикистана Фаридуном Одиловым возглавит турнир ACA 209 в Душанбе, сообщил глава лиги Магомед Бибулатов.

В соглавном событии вечера встретятся представитель Таджикистана Лоик Раджабов и россиянин Николай Алексахин.

Турнир пройдет 30 октября 2026 года во Дворце тенниса и комплексе водных видов спорта в Душанбе. ACA проведет турнир в Таджикистане впервые за 11 лет.

34-летний Фролов и Одилов проведут бой в средней весовой категории. На счету россиянина 21 победа и 7 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Одилов одержал 21 победу при 4 поражениях и 2 ничьих.

35-летний Раджабов, ранее выступавший в UFC и PFL, дебютирует в ACA. Его соперником в поединке полусреднего веса станет 35-летний Алексахин. В активе Раджабова 18 побед, 5 поражений и 1 ничья, Алексахин одержал 27 побед при 9 поражениях, еще один его бой был признан несостоявшимся.

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Артем Фролов
Фаридун Одилов
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