Ядонг: «UFC даст мне титульный бой, если я побью Умара Нурмагомедова»

Китайский боец легчайшего веса UFC Сонг Ядонг считает, что победа над россиянином Умаром Нурмагомедовым позволит ему стать претендентом на чемпионский титул.

«Все знают, что Умар — лучший боец. Если побью его, UFC точно даст мне титульный бой. Верю в себя и верю, что могу одержать победу в этом бою.

Сейчас для меня идеальное время. Дрался со многими хорошими бойцами и набрался опыта. Более чем готов к этому бою. У меня был великолепный лагерь: начал его в Team Alpha Male, а перед этим почти две недели тренировал борьбу в Грузии», — приводит слова Ядонга MMAJunkie.

Поединок Нурмагомедова и Ядонга состоится 29 августа на турнире UFC Fight Night 286 в Шанхае.

На счету Нурмагомедова 20 побед и одно поражение в ММА. Ядонг одержал 23 победы, потерпел восемь поражений, еще один его бой завершился вничью, а один был признан несостоявшимся.