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Сегодня, 13:05

Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА

Алина Савинова
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Российский боец Федор Емельяненко заявил, что после завершения карьеры в смешанных единоборствах не будет проводить боксерские поединки.

«Я сомневаюсь. Я хочу закончить и вернуться к своей семье, у меня много радости дома, меня ждут. У моей малышки Анечки на днях день рождения, она родилась четыре года назад. Много дел в команде, много дел в семье, хочется уже остановиться», — приводит ТАСС слова Емельяненко.

Также он высказался о поединках по боксу американского видеоблогера Джейка Пола.

«Лично я с ним не знаком. Смотрел пару его боев, имею представление о нем как о персоне. Он побеждает профессиональных спортсменов, в последнем бою он победил Андерсона Силву — это непростой боец, который побеждал чемпионов», — добавил боец.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет последний поединок в спортивной карьере. Он будет драться за титул Bellator в тяжелом весе против американца Райана Бейдера.

Источник: https://tass.ru/sport/16934899
Федор Емельяненко
ММА
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