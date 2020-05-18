«Картина очень страшная». Боец UFC Махачев откровенно рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане. По его словам, положение очень тяжелое.

— К сожалению, очень много зараженных. В начале люди у нас не верили этому всему, не соблюдали никаких мер, гуляли, выходили на улицы. В итоге очень много заболевших везде. И при этом даже в городе не так страшно, как в сельской местности, в разных районах, где медицина слабая, мало мест в больницах, они не оборудованы. Картина очень страшная. Просто людям не хватает мест в больницах. Не хватает медикаментов, даже элементарных средств защиты для врачей и людей, — сказал Махачев в прямо эфире в Instagram gorillafighting.