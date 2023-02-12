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Сегодня, 10:45

Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284

Давид Хачатрян
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Ислам Махачев и Александр Волкановски.
Фото Getty Images

Поединок двух чемпионов Ислама Махачева (24-1) и Александра Волкановски (25-2) был признан «Боем вечера» по итогам турнира UFC 284. Оба бойца получили дополнительные 50 тысяч долларов.

Временный чемпион полулегкого дивизиона Яир Родригес (15-3) получил бонус «Выступление вечера» за победу над Джошем Эмметом (18-3). Также бонус за «Выступление вечера» удостоился Джек Магдалена (14-2), который победил Рэнди Брауна (16-5) нокаутом в первом раунде.

UFC 284 состоялось 12 февраля в Перте, Австралия.
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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