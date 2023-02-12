Появилось видео разговора Махачева и Хабиба после UFC 284: «Я же не с прохожим дрался»

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) созвонился с экс-чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым (29-0) после победы над чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски (25-2). Видео их диалога появилось в соцсетях.

«Одну вот сюда пропустил в пятом раунде (показывает на лицо). Я же че, не с прохожим дрался, а с лучшим бойцом в мире», — сказал Махачев, на что Нурмагомедов ответил: «Самое главное — все позади».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.