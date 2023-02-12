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Сегодня, 10:45

Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски

Алина Савинова
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Ислам Махачев в поединке против Александра Волкановски.
Фото Getty Images

Россиянин Ислам Махачев получил небольшие повреждения в поединке против австралийца Александра Волкановски, но ему не потребовалась медицинская помощь.

«Каких-то травм особо нет. Небольшие повреждения на лице, гематомы. Но врачи не потребовались, ничего серьезного не произошло», — приводит ТАСС слова представителя российского бойца.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.

Источник: https://tass.ru/sport/17029879
Ислам Махачев
ММА
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