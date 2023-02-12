Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски

Россиянин Ислам Махачев получил небольшие повреждения в поединке против австралийца Александра Волкановски, но ему не потребовалась медицинская помощь.

«Каких-то травм особо нет. Небольшие повреждения на лице, гематомы. Но врачи не потребовались, ничего серьезного не произошло», — приводит ТАСС слова представителя российского бойца.

Махачев одержал победу над Волкановски единогласным решением судей. Теперь на счету россиянина 24 победы и 1 поражение в ММА, у Волкановски 25 побед и 2 поражения в карьере.