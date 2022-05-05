Магомед Магомедов: «Волкановски очень удобный соперник для Забита»

Российский боец легчайшего веса Bellator Магомед Магомедов (18-2) уверен, что Забит Магомедшарипов (18-1) в случае возвращения в клетку сможет забрать титул чемпиона, победив и Алекса Волкановски (23-1), и Макса Холлоуэя (23-6).

«Не сомневаюсь, что Забит бы забрал титул, — сказал Магомедов в интервью российскому журналисту Игорю Лазорину на YouTube-канале OCTAGON TV inc. — Волкановски, как бы хорошо он не смотрелся, для Забита он очень удобный соперник. Забит всю жизнь с такими низкими по любителям дрался, и очень хорошо дрался. Не думаю, что Волкановски в ударке чем-то удивил бы Забита.

Может быть с Холлоуэем было бы тяжело, потому что он длинный, неудобный. Посмотрев его с Яиром Родригесом бой, у меня пропали сомнения, что у него с Забитом был бы равный бой. Холлоуэй очень много ударов пропускал. Думаю, Забит бы запросто его переводил и со стойки бил. Все говорят, что, мол, Забит не выносливый. Просто в последнем бою в Москве он за месяц до боя был на антибиотиках, это тоже ведь сказалось. Также были маленькие проблемы со здоровьем».

Магомедшарипов провел в UFC 6 боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.