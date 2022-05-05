Лига RCC планирует ввести чемпионские пояса

Исполнительный директор лиги Russian Cagefighting Championship Николай Клименко рассказал в каком направлении лига будет развиваться в ближайшем будущем.

«В текущей ситуации мы понимаем, что российский рынок очень востребован в ММА, а подписания в зарубежные лиги будут большой проблемой для многих бойцов и менеджеров. Так что мы начинаем менять формат и концепцию нашей организации. Изначально мы рассматривали RCC больше, как промоутерскую лигу, промоутерскую организацию. Теперь, я думаю, мы начнем превращаться в полноценную лигу. Станем подписывать долгосрочные контракты с бойцами, возможно, уже с этого года начнем внедрять и разыгрывать пояса во всех весовых категориях», — приводит слова Клименко пресс-служба RCC.

Турнир RCC 11 пройдет 6 мая в Екатеринбурге.