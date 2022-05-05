Йоэль Ромеро готов подраться с Гегард Мусаси: «Хочу встретиться с ним в среднем весе»

45-летний кубинский боец Йоэль Ромеро (13-6) признался, что хочет спуститься обратно в средний вес, чтобы оспорить титул у чемпиона Bellator в среднем весе Гегарда Мусаси (49-7). «На данный момент этот бой меня не очень интересует, — приводит слова Ромеро издание Cagesidepress. — Я хотел бы подраться с ним в среднем весе. Если он решит подняться в полутяжелый для боя со мной, то этот поединок мне не будет интересен».

Ромеро подерется на Bellator 280, который состоится 6 мая в AccorHotels Arena в Париже, Франция. Соперником кубинца станет вышедший на коротком уведомлении 30-летний Алекс Полиззи (10-1).

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Бой закончился в первом раунде техническим нокаутом.