Кудряшов: «Дацик побеждает всех, но Джонсон может стать проблемой»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов считает, что американский боксер Кевин Джонсон может доставить проблемы россиянину Вячеславу Дацику в предстоящем бою на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Дацик набрал сейчас ход и побеждает всех просто на своем пути, но Кевин Джонсон может стать проблемой, потому что это реальный боксер, и он составлял конкуренцию бойцам более высокого уровня», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.