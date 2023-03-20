Олейник — о Дацике: «Упертость и характер зачастую важнее»

Боец MMA Алексей Олейник оценил шансы бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика в бою с американцем Кевином Джонсоном.

«Многие ребята знают о его мощи. Как в первых боях, так и в последних он достаточно хорошо себя проявляет. Мы знаем, что не всегда важны талант или техника, зачастую важнее упертость, характер и настрой идти до конца. Это иногда гораздо бывает важнее, чем многие другие параметры», — приводит слова Дацика РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.